Макс Кристи – о 20% из-за дуги в Летней лиге: «Знаю, что я хороший снайпер»

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Новичок «Лейкерс» Макс Кристи прокомментировал низкий процент (20%) реализации дальних бросков в матчах Летней лиги.

«Единственное, что было плохо, это то, что я не попадал трехочковые и со средней дистанции.

Но я не особо переживаю по этому поводу. Знаю, что я хороший снайпер. Со временен все придет. Пожалуй, это вообще моя самая сильная сторона. Просто прямо сейчас не получается», – сказал Кристи.

19-летний игрок был выбран под 35-м номером на драфте этого года.

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