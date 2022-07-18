Шариф О’Нил гордится своим выступлением в Летней лиге НБА

Шариф О’Нил, сын легендарного центрового ’Нила, прокомментировал свое выступление за «Лейкерс» в Летней лиге НБА.

22-летний форвард провел четыре матча, набирая в среднем 4,8 очка и 3,8 подбора за 11,5 минуты на площадке.

«Спасибо «Лейкерс» за предоставленную возможность. Также спасибо всем, кто поддерживал. Я так горд! Не могу дождаться, чтобы увидеть, куда меня приведет это путешествие! Буду двигаться шаг за шагом. Это был потрясающий опыт», – написал Шариф в твиттере.

Шакил О’Нил выступал за с 1996 по 2004 год и завоевал в составе команды три титула чемпиона НБА.

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