«Уорриорз» могут обменять Уиггинса, чтобы сохранить Пула

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«Голден Стэйт» планирует в ближайшее время обсудить с атакующим защитником Джорданом Пулом продление контракта, пишет San Francisco Chronicles.

По информации издания, клуб предпочитает дождаться следующего лета, если Пул попросит зарплату, близкую к максимальной.

Отмечается также, что «Уорриорз» могут расстаться с форвардом Эндрю Уиггинсом, если решат, что не смогут сохранить обоих игроков.

Пул становится ограниченно свободным агентом следующим летом, Уиггинс – неограниченно свободным агентом.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?

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