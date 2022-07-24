«Уорриорз» могут обменять Уиггинса, чтобы сохранить Пула

«Голден Стэйт» планирует в ближайшее время обсудить с атакующим защитником продление контракта, пишет San Francisco Chronicles.

По информации издания, клуб предпочитает дождаться следующего лета, если Пул попросит зарплату, близкую к максимальной.

Отмечается также, что «Уорриорз» могут расстаться с форвардом , если решат, что не смогут сохранить обоих игроков.

Пул становится ограниченно свободным агентом следующим летом, Уиггинс – неограниченно свободным агентом.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?