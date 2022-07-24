Игнас Браздейкис стал игроком «Жальгириса»

объявил о подписании соглашения с форвардом (23 года, 198 см). Контракт подписан по схеме «1+1».

Литовец с канадским гражданством провел предыдущие три сезона в НБА, выступая за «Нью-Йорк», «Филадельфию» и . Браздейкис хотел остаться в заокеанской лиге, но ему пришлось вернуться в Европу. Интерес к игроку также проявляла испанская «Баскония».

В 42 матчах минувшей регулярки НБА Браздейкис набирал за «Мэджик» 5,0 очка, 1,7 подбора и 0,9 передачи в среднем за игру.

Тони Паркер заслуживает место в топ-75 НБА. Его отсутствие в списке величайших баскетболистов невозможно объяснить