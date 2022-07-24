Игнас Браздейкис стал игроком «Жальгириса»

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«Жальгирис» объявил о подписании соглашения с форвардом Игнасом Браздейкисом (23 года, 198 см). Контракт подписан по схеме «1+1».

Литовец с канадским гражданством провел предыдущие три сезона в НБА, выступая за «Нью-Йорк», «Филадельфию» и «Орландо». Браздейкис  хотел остаться в заокеанской лиге, но ему пришлось вернуться в Европу. Интерес к игроку также проявляла испанская «Баскония».

В 42 матчах минувшей регулярки НБА Браздейкис набирал за «Мэджик» 5,0 очка, 1,7 подбора и 0,9 передачи в среднем за игру.

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