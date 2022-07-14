Марюс Григонис достиг соглашения с «Панатинаикосом»

Атакующий защитник Марюс Григонис (28 лет, 198 см) достиг соглашения с «Панатинаикосом», сообщает BasketNews.
Согласно источникам, литовец подпишет с греческим клубом контракт на два сезона с опцией игрока на второй год. ЦСКА получит около 250 000 евро отступных за игрока, у которого оставалось два года контракта.
За литовского скорера боролись «Панатинаикос», «Валенсия» и «Жальгирис». По словам генерального менеджера «Жальгириса» Паулюса Мотеюнаса, «Пао» предложил зарплату на несколько сотен тысяч евро больше, чем литовский клуб.
Прошлым летом литовец подписал с ЦСКА долгосрочное соглашение, но в связи с ситуацией на Украине покинул команду и не вернулся.
В 16 матчах Евролиги за ЦСКА Григонис набирал в среднем 8,5 очка, 1,4 подбора и 1,9 передачи.
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