Игнас Браздейкис продолжит карьеру в «Жальгирисе»

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Форвард Игнас Браздейкис (23 года, 198 см) достиг договоренности с литовским «Жальгирисом», сообщает 15min.lt. Стороны подпишут контракт в ближайшее время.

В минувшем сезоне Браздейкис играл в НБА за «Орландо». Литовец с канадским гражданством хотел остаться в заокеанской лиге, но ему пришлось вернуться в Европу. Интерес к игроку также проявляла испанская «Баскония».

В 42 матчах минувшей регулярки НБА Браздейкис набирал 5,0 очка, 1,7 подбора и 0,9 передачи в среднем за игру.

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