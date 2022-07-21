Игнас Браздейкис продолжит карьеру в «Жальгирисе»

Форвард Игнас Браздейкис (23 года, 198 см) достиг договоренности с литовским , сообщает 15min.lt. Стороны подпишут контракт в ближайшее время.

В минувшем сезоне Браздейкис играл в НБА за . Литовец с канадским гражданством хотел остаться в заокеанской лиге, но ему пришлось вернуться в Европу. Интерес к игроку также проявляла испанская «Баскония».

В 42 матчах минувшей регулярки НБА Браздейкис набирал 5,0 очка, 1,7 подбора и 0,9 передачи в среднем за игру.

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