Билли Бэрон реализовал 7 трехочковых за первую половину и набрал рекордные в карьере 28 очков в матче с «Цмоки-Минском»

Теги Химки Зенит Егор Вяльцев Цмоки-Минск Единая лига ВТБ Билли Бэрон Баскетбол

Атакующий защитник «Зенита» Билли Бэрон отметился индивидуальным достижением в матче против «Цмоки-Минска» (93:73) в Единой лиге ВТБ.

Игрок реализовал семь трехочковых за первую половину встречи и повторил рекорд Егора Вяльцева, который также забил семь дальних бросков в рамках одной половины за «Химки» в 2016-м году.

Всего в матче против «Цмоки-Минска» Бэрон набрал 28 очков (9-12 с игры, 8-11 трехочковых, 2-3 штрафных), а также совершил 3 подбора, 2 передачи и 2 перехвата за 24 минуты на площадке. Это самая результативная игра в карьере американского баскетболиста.

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