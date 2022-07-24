Джамайкл Грин вернул «Оклахоме» 2,6 млн из 8,2, чтобы стать свободным агентом

Инсайдер Кит Смит раскрыл детали выкупа контракта с «Оклахомой».

Согласно источнику из лиги, форвард, который в следующем сезоне должен был заработать 8,2 миллиона долларов после того, как воспользовался опцией продления контракта, отказался от 2,6 миллиона, чтобы стать свободным агентом.

Эта сумма равна той, которую Грин получит по своему новому минимальному контракту с «Голден Стэйт».

Напомним, что «Оклахома» выменяла 32-летнего форварда у «Денвера» за пик первого раунда на драфте этого года.

В минувшем сезоне Грин набирал 6,4 очка и 4,2 подбора в среднем за матч.

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