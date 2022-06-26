«Оклахома» намерена обменять Джамайкла Грина

Генеральный менеджер «Оклахомы» заявил, что клуб может обменять тяжелого форварда (32 года, 206 см) в ближайшее время. Игрок не подходит команде, которая находится в режиме перестройки.

«Я думаю, мы, вероятно, найдем для него более подходящую команду, но не потому, что мы не ценим его как игрока, а из-за того, на какой стадии карьеры он сейчас находится», – заявил Прести.

Ранее в этом месяце «Оклахома» приобрела Грина и защищенный пик первого раунда драфта-2027 в обмен на 30-й пик драфта этого года и два будущих выбора во втором раунде.

Грин воспользовался опцией продления контракта на сезон-2022/23, за который ему положено 8,2 миллиона долларов.

⚡️ Безумный драфт для «Оклахомы». Что это было и что будет дальше?