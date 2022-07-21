«Оклахома» отчислила Джамайкла Грина

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«Оклахома» официально отчислила форварда Джамайкла Грина (32 года, 206 см). Об этом объявил исполнительный вице-президент и генеральный менеджер клуба Сэм Прести. 

Сообщалось, что после выкупа контракта с «Тандер» Грин подпишет соглашение с действующим чемпионом «Голден Стэйт».

23 июня «Оклахома» выменяла 32-летнего форварда у «Денвера» за пик первого раунда на драфте этого года.

В минувшем сезоне Грин набирал 6,4 очка и 4,2 подбора в среднем за матч.

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