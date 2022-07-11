Домантас Сабонис: «Ждем решения Дюрэнта. Все может кардинально поменяться»

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Тяжелый форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис этим летом был замечен на тренировке с Кевином Дюрэнтом («Бруклин») и другими звездами НБА в Лос-Анджелесе.

Когда литовца спросили о приобретениях «Кингз» в это межсезонье, он упомянул Дюрэнта.

«У «Кингз» все в порядке. Нам нужны были снайперы, мы взяли трех снайперов. Думаю, будет еще несколько сделок. Ждем, потому что еще многое может произойти. Ждем решения Кевин Дюрэнта. Все может кардинально поменяться», – сказал Сабонис, улыбаясь.

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