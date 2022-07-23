Скип Бэйлесс: «Не пытаюсь опустить Леброна, он делает это своими же промахами»

Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс прокомментировал мнение о том, что он предвзято относится к звездному форварду .

Недавно телеведущий раскритиковал Джеймса за промах со штрафной линии в концовке матча полулюбительской лиги Drew League.

«Кое-что никогда не меняется», – заявил Бэйлесс.

«Не пытаюсь опустить его, потому что он делает это сам. Он дискредитирует самого себя, когда мажет все эти трехочковые и штрафные броски. В прошлом регулярном чемпионате Леброн занял 93-е место в НБА по точности и 15-е место по количеству трехочковых бросков. Такая математика для меня неприемлема», – объяснил свою позицию Скип.

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