Скип Бэйлесс – Дрэймонду Грину: «Леброн купил твою лояльность»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Дрэймонд Грин Скип Бэйлесс Баскетбол

Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс раскритиковал форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина за близкие отношения со звездой «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

Недавно игроки провели время вместе и записали видео, в котором отмечают наличие восьми чемпионских перстней на двоих.

«Дрэймонд, в четвертом матче финальной серии 2016 года ты назвал Леброна сучкой прямо в лицо. Ты ударил его ниже пояса. Ты уже делал так, и тебя дисквалифицировали на пятый матч. Это вошло в историю НБА.

Вскоре после окончания того сезона, кажется, ты позволил Леброну купить тебя и твою лояльность. Вы с ним стали деловыми партнерами. Какая распродажа!», – заявил Бэйлесс.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?

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