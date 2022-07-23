Скип Бэйлесс – Дрэймонду Грину: «Леброн купил твою лояльность»

Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс раскритиковал форварда за близкие отношения со звездой .

Недавно игроки провели время вместе и записали видео, в котором отмечают наличие восьми чемпионских перстней на двоих.

«Дрэймонд, в четвертом матче финальной серии 2016 года ты назвал Леброна сучкой прямо в лицо. Ты ударил его ниже пояса. Ты уже делал так, и тебя дисквалифицировали на пятый матч. Это вошло в историю .

Вскоре после окончания того сезона, кажется, ты позволил Леброну купить тебя и твою лояльность. Вы с ним стали деловыми партнерами. Какая распродажа!», – заявил Бэйлесс.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?