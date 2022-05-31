Джанмарко Поцекко возглавит сборную Италии (Gazzetta Dello Sport)

станет главным тренером сборной Италии сообщает La Gazzetta Dello Sport.

В нынешнем сезоне специалист работал ассистентом Этторе Мессины в «Милане» и стал с этой командой победителем Кубка Италии.

Также он возглавлял итальянские «Фортитудо» (2018) и «Динамо Сассари» (2019-2021).

На посту тренера сборной Поцекко сменит Ромео Саккетти, об увольнении которого было объявлено ранее.

Италия является одной из стран, которые примут с 1 по 18 сентября. Матчи турнира также пройдут в Германии, Чехии и Грузии.

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