Джанмарко Поцекко возглавит сборную Италии (Gazzetta Dello Sport)

Джанмарко Поцекко станет главным тренером сборной Италии сообщает La Gazzetta Dello Sport.
В нынешнем сезоне специалист работал ассистентом Этторе Мессины в «Милане» и стал с этой командой победителем Кубка Италии.
Также он возглавлял итальянские «Фортитудо» (2018) и «Динамо Сассари» (2019-2021).
На посту тренера сборной Поцекко сменит Ромео Саккетти, об увольнении которого было объявлено ранее.
Италия является одной из стран, которые примут Евробаскет-2022 с 1 по 18 сентября. Матчи турнира также пройдут в Германии, Чехии и Грузии.
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