Серж Ибака намерен сыграть за сборную Испании на Евробаскете-2022

Центровой планирует выступать за сборную Испании нынешним летом и может сыграть на Евробаскете-2022, который пройдет с 1 по 18 сентября.

Как сообщает испанский спортивный журналист, Ибака проинформировал об этом Испанскую федерацию баскетбола и главного тренера команды Серджио Скариоло.

Ранее центровой уже выступал за сборную Испании. В 2011 году он стал чемпионом Европы, а в 2012 – серебряным призером Олимпийских игр.

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