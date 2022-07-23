«Уорриорз» подпишут двусторонний контракт с Куинндэри Уизерспуном

«Уорриорз» заключат двусторонний контракт с атакующим защитником (25 лет, 191 см).

Ожидается, что Уизерспун поможет «Голден Стэйт» во время регулярного чемпионата, получая определенное время в ротации.

Куинндэри уже играл за «Уорриорз» в сезоне-21/22. В 11 матчах он набирал 2,7 очка и 1,3 подбора в среднем за игру.

Второй игрок «Голден Стэйт» на двустороннем контракте – новичок Лестер Кинонес.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?