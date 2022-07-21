«Голден Стэйт» подписал Мэка Маккланга

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Защитник Мэк Маккланг (23 года, 188 см) подписал однолетнее соглашение с «Голден Стэйт». Об этом информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, ссылаясь на агента баскетболиста Дэна Поунмана.

Маккланг не был выбран на драфте-2021 года после трех сезонов в Джорджтауне и Тексас Тек. В прошлом году ему удалось провести 2 матча в НБА: один – за «Лейкерс», один – за «Чикаго», где он выступал на 10-дневных контрактах.

Маккланг впечатлил руководство «Уорриорс» в Летней лиге, в которой набирал 13,4 очка и 4,8 передачи.  

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