«Голден Стэйт» подписал Мэка Маккланга

Защитник Мэк Маккланг (23 года, 188 см) подписал однолетнее соглашение с . Об этом информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, ссылаясь на агента баскетболиста Дэна Поунмана.

Маккланг не был выбран на драфте-2021 года после трех сезонов в Джорджтауне и Тексас Тек. В прошлом году ему удалось провести 2 матча в : один – за «Лейкерс», один – за «Чикаго», где он выступал на 10-дневных контрактах.

Маккланг впечатлил руководство «Уорриорс» в Летней лиге, в которой набирал 13,4 очка и 4,8 передачи.

Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой