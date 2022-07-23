Тревион Уильямс поборется за место в составе «Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» подписал контракт по схеме Exhibit 10 с центровым Тревионом Уильямсом (21 год, 206 см).

Уильямс поборется за место в составе «Уорриорз» в тренировочном лагере.

Тревион отыграл 4 сезона в NCAA за университет Пердью, после чего не был выбран на драфте-2022.

В матчах Летней лиги за «Бостон» бигмен набирал 7,4 очка и 6,6 подбора за 14,2 минуты на площадке.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?