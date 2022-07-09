Стеф Карри – о перспективах Баркли на турнире по гольфу: «Он не верит в бросающие команды, я не верю в него»

Разыгрывающий «Уорриорз» оценил перспективы легенды , эксперта попасть в Топ-70 на турнире по гольфу с участием знаменитостей.

«Топ-70? Нет. Черт возьми, нет. Без шансов.

Помните, что Чак говорил про «Уорриорз» и бросающие команды? Насколько он верит в бросающие команды, настолько я верю в его способности», – заявил Карри с улыбкой.

Баркли ранее неоднократно заявлял, что «Голден Стэйт» с их ставкой на снайперов не выиграть чемпионат.

«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами