Чарльз Баркли: «Если ты гей или трансгендер, я люблю тебя»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт высказался в защиту сексуальных меньшинств.

«Если ты гей или трансгендер, знай, что я люблю тебя. Когда кто-то будет на тебя гнать, передай ему слова Чарльза: «Да пошел ты!» – заявил Баркли.

Легендарный баскетболист произнес эти слова на одном из публичных мероприятий, которое транслировалось в социальных сетях. Видео быстро стало популярным в интернете.

В женской НБА – первая баскетболистка-транс. Лейшиа Кларендон удалила грудь, с женой воспитывает ребенка без объявленного гендера и заправляет в профсоюзе

Две баскетболистки вступили в однополый брак и через три года стали первой семейной парой, завоевавшей титулы Евролиги и женской НБА