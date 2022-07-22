НБА будет транслировать матчи полулюбительской лиги Drew League

Теги Леброн Джеймс НБА Демар Дерозан любительский баскетбол Баскетбол

НБА объявила, что будет транслировать избранные матчи полулюбительской лиги Drew League на своем официальном сайте и в приложении NBA App.

Трансляции начнутся 23 июля и продлятся до финального матча, который состоится 21 августа. Предпочтение будет отдаваться матчам с участием игроков НБА.

Впервые матч лиги Drew League был показан на платформах НБА 16 июля. Во встрече участвовали звезды НБА Леброн Джеймс («Лейкерс»), набравший 42 очка, 16 подборов и 4 перехвата, и Демар Дерозан («Чикаго»), отметившийся 30 очками и 14 подборами.

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