НБА будет транслировать матчи полулюбительской лиги Drew League

НБА объявила, что будет транслировать избранные матчи полулюбительской лиги Drew League на своем официальном сайте и в приложении NBA App.

Трансляции начнутся 23 июля и продлятся до финального матча, который состоится 21 августа. Предпочтение будет отдаваться матчам с участием игроков НБА.

Впервые матч лиги Drew League был показан на платформах НБА 16 июля. Во встрече участвовали звезды НБА Леброн Джеймс («Лейкерс»), набравший 42 очка, 16 подборов и 4 перехвата, и («Чикаго»), отметившийся 30 очками и 14 подборами.

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