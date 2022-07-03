«Чикаго» подписал Горана Драгича на год (2,9 млн долларов)

Разыгрывающий Горан Драгич (36 лет, 191 см) договорился о контракте на 2,9 миллиона долларов за один год с , пишет инсайдер НБА Джордан Шульц.

Игрок провел вторую половину минувшего сезона за «Бруклин». Он пришел в команду в феврале, подписав контракт до конца сезона.

В 16 матчах за «Нетс» Драгич набирал в среднем 7,3 очка, 3,2 подбора и 4,8 передачи.

Ранее сообщалось, что словенец может перейти в , чтобы выступать вместе с партнером по сборной .

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов