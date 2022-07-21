«Ховентуд» подписал Уильяма Ховарда

Испанский объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом Уильямом Ховардом (28 лет, 203 см).

Ранее сообщалось, что француз близок к переходу в итальянский «Виртус».

Последние два года Ховард выступал за французский , с которым становился чемпионом Франции (2021, 2022) и обладателем Кубка этой страны (2021).

В минувшем сезоне Ховард провел 18 матчей в Евролиге, набирая в среднем 6,1 очка, 3,3 подбора и 1,1 перехвата.

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