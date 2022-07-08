Состоялась жеребьевка Еврокубка-22/23

Состоялась жеребьевка регулярного чемпионата Еврокубка-22/23.

Группа А: (Украина), (Турция), Ховентуд (Испания), (Словения), Бурк (Франция), Ульм (Германия), (Греция), Литкабелис (Литва), Клуж (Румыния), Венеция (Италия), Брешия (Италия).

Группа В: Хапоэль Тель-Авив (Израиль), Лондон Лайонс (Англия), (Франция), (Черногория), Гран-Канария (Испания), Гамбург (Германия), Тренто (Италия), Шленск (Польша), Тюрк Телеком (Турция), Промитеас (Греция).

Второй сезон подряд участники разделены на две группы по 10 команд. Они проведут регулярку в два круга, по 8 команд выйдут в плей-офф.

Этапы 1/8, 1/4 и 1/2 финала, а также финал пройдут в формате единственного матча.

«Санс» хотят избавиться от Эйтона, которого выбрали на драфте вместо Дончича. Но почему?!