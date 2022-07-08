Состоялась жеребьевка Еврокубка-22/23

Состоялась жеребьевка регулярного чемпионата Еврокубка-22/23.
Группа А: Прометей (Украина), Бурсаспор (Турция), Ховентуд (Испания), Цедевита-Олимпия (Словения), Бурк (Франция), Ульм (Германия), (Греция), Литкабелис (Литва), Клуж (Румыния), Венеция (Италия), Брешия (Италия).
Группа В: Хапоэль Тель-Авив (Израиль), Лондон Лайонс (Англия), Париж (Франция), Будучность (Черногория), Гран-Канария (Испания), Гамбург (Германия), Тренто (Италия), Шленск (Польша), Тюрк Телеком (Турция), Промитеас (Греция).
Второй сезон подряд участники разделены на две группы по 10 команд. Они проведут регулярку в два круга, по 8 команд выйдут в плей-офф.
Этапы 1/8, 1/4 и 1/2 финала, а также финал пройдут в формате единственного матча.
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