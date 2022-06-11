Карлес Дуран: «Ясикявичюс проявил неуважение к «Ховентуду»

Главный тренер Карлес Дуран выразил недовольство коллегой из «Барселоны» , который во время пресс-конференции после матча между командами не сказал ни слова о сопернике из Бадалоны.

победила в четвертом матче серии 1/2 финала АСВ со счетом 63:60 и вышла в финал.

«Сомневаюсь, что Ясикявичюс воспринимает всерьез и уважает нас. Он на протяжении всей пресс-конференции говорил только о своей команде. Он невежливый, это точно.

«Барселона» – отличная команда, они показали, что сильнее нас. Две лучшие команды сезона – это «Барса» и «Реал». Желаю «Барсе» стать самой лучшей. Мы предпочитаем уступить чемпиону. Но Ясикявичюс проявил неуважение к нам», – заявил Дуран.

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