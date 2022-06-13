«Денвер» обменял Джамайкла Грина в «Оклахому» на драфт-пик 1-го раунда

отправил форварда и защищенный пик первого раунда драфта-2027 в «Оклахому» на 30-й выбор на драфте этого года и два будущих выбора во втором раунде, сообщает ESPN.com.

У «Тандер» все еще есть 2-й, 12-й и 34-й номера драфта этого года. В распоряжении «Наггетс» теперь 21-й и 30-й номера.

Согласно источникам, «Оклахома» отдаст «Денверу» пики второго раунда на драфтах 2023 и 2024 годов.

Ожидается, что Грин воспользуется опцией продления контракта на сезон-2022/23, за который ему положено 8,2 миллиона долларов.

Таблица обменов драфтпиками НБА