Джанан Муса официально перешел в «Реал»

Боснийский форвард (23 года, 206 см) продолжит карьеру к мадридском .

Стороны официально подписали контракт на 2 сезона.

Муса был признан самым ценным игроком сезона ACB-2021/22, выступая за «Бреоган».

Экс-игрок НБА провел в испанской лиге 29 матчей, набирая в среднем 20,1 очка, 5,1 подбора, 3,1 передачи и 1,1 перехвата при реализации 38,1% трехочковых бросков.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе