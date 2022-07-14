Джанан Муса официально перешел в «Реал»

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Боснийский форвард Джанан Муса (23 года, 206 см) продолжит карьеру к мадридском «Реале».

Стороны официально подписали контракт на 2 сезона.

Муса был признан самым ценным игроком сезона ACB-2021/22, выступая за «Бреоган».

Экс-игрок НБА провел в испанской лиге 29 матчей, набирая в среднем 20,1 очка, 5,1 подбора, 3,1 передачи и 1,1 перехвата при реализации 38,1% трехочковых бросков.

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