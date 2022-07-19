Стефен Карри станет ведущим церемонии ESPY

Разыгрывающий «Уорриорз» станет ведущим 30-й по счету церемонии ESPY, которая состоится в среду.

ESPY Award – награда, присуждаемая американским телеканалом ведущим спортсменами и командам за истекший календарный год. Лауреаты ESPY, которая была учреждена в 1993 году, определяются голосованием болельщиков.

Карри ранее признавался лучшим игроком НБА по версии ESPY (2015, 2021), а также лучшим спортсменом среди мужчин (2015).

В этом году MVP финальной серии плей-офф-2022 претендует на несколько наград, включая лучшего игрока .

Уже записались в настоящие каррибои? Сперва надо пройти наше тестовое испытание