Несколько клубов НБА интересуются Василие Мицичем

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес НБА Оклахома-Сити Василие Мицич Баскетбол

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич (28 лет, 198 см) имеет высокие шансы на переход в один из клубов НБА этим летом.

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски подтвердил, что игрок вызывает значительный интерес у нескольких команд лиги.

Ранее Мицич заявил, что в данный момент «как никогда готов к переезду» в США.

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