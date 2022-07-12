Несколько клубов НБА интересуются Василие Мицичем

Разыгрывающий (28 лет, 198 см) имеет высокие шансы на переход в один из клубов НБА этим летом.

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски подтвердил, что игрок вызывает значительный интерес у нескольких команд лиги.

Ранее Мицич заявил, что в данный момент «как никогда готов к переезду» в США.

Права на сербского баскетболиста в НБА принадлежат «Тандер», которые перестраивают состав и делают ставку на молодых игроков.

Самое важное про европейцев на драфте НБА-2022. Коротко и понятно