Расселл Уэстбрук собирается подписать контракт с агентством Excel Sports Management

Разыгрывающий серьезно рассматривает возможность подписания контракта с агентством Excel Sports Management, сообщает инсайдер Куинтон Мэйо.

Несколько дней назад Уэстбрук прекратил сотрудничество с агентом Тэдом Фуше, с которым работал на протяжении 14 лет.

Объясняя принятое решение, Фуше сослался на «непримиримые разногласия» и отметил, что у них с Расселлом больше нет единодушия в вопросе того, должен ли разыгрывающий оставаться в «Лейкерс» на последний сезон действующего контракта (47 миллионов долларов).

Основателем Excel является агент Джефф Шварц. Клиентами агентства являются такие спортсмены как Никола Йокич, Крис Миддлтон, Кевин Лав, Кемба Уокер и Тайгер Вудс.

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