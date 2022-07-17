«Юта» подпишет Симоне Фонтеккьо на 2 года

Форвард Симоне Фонтеккьо (26 лет, 203 см) подпишет двухлетний контракт с «Ютой», пишет Eurodevotion.

Отмечается, что в действующем до лета 2024 года соглашении Фонтеккьо с испанским клубом предусмотрена опция расторжения в случае ухода игрока в НБА.

В минувшем сезоне итальянский баскетболист провел 27 матчей в , набирая в среднем 11,4 очка, 4,5 подбора и 2,4 передачи.

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