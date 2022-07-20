Ник Калатес продолжит карьеру в «Фенербахче»

Разыгрывающий «Барселоны» (33 года, 198 см) согласился на переход в турецкий «Фенербахче», сообщает инсайдер Маттео Андриани. В ближайшее время игрок согласует условия выкупа контракта с каталонским клубом.

Ранее сообщалось, что Калатес отклонил предложение «Панатинаикоса» – 4 миллиона евро за 3 сезона. Грек запросил зарплату в 4,5 миллиона, но клуб не устроил такой вариант.

В минувшем сезоне Евролиги Калатес набирал в среднем 6,3 очка, 5,2 передачи и 4,3 подбора.

Бывший партнер Калатеса по «Барселоне» Найджел Хэйс также подпишет контракт с – 1,2 млн евро на два года.

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