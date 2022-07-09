«Зенит» близок к подписанию Томаса Эртеля, не боролся за Ника Калатеса

«Зенит» не проявлял интерес к разыгрывающему (33 года, 198 см), пишет «Свободный агент».

Ранее сообщалось, что клуб ведет переговоры с греческим игроком, на которого в данный момент претендуют «Фенербахче» и «Панатинаикос».

Кроме того, источник подтвердил высокую вероятность перехода в (33 года, 188 см).

В прошлом сезоне французский плеймейкер набирал в среднем 9,3 очка, 4,4 передачи и 2,3 подбора за в .

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