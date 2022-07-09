«Зенит» близок к подписанию Томаса Эртеля, не боролся за Ника Калатеса

Теги возможные переходы Зенит Turkish Airlines EuroLeague Реал Единая лига ВТБ Ник Калатес Томас Эртель Баскетбол

«Зенит» не проявлял интерес к разыгрывающему Нику Калатесу (33 года, 198 см), пишет «Свободный агент».

Ранее сообщалось, что клуб ведет переговоры с греческим игроком, на которого в данный момент претендуют «Фенербахче» и «Панатинаикос».

Кроме того, источник подтвердил высокую вероятность перехода в «Зенит» Томаса Эртеля (33 года, 188 см).

В прошлом сезоне французский плеймейкер набирал в среднем 9,3 очка, 4,4 передачи и 2,3 подбора за «Реал» в Евролиге.

От Йокича до Зайона: кто разбогател в НБА? За неделю со звездами заключили контракты на $2 млрд!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные