«Зенит» близок к подписанию Томаса Эртеля, не боролся за Ника Калатеса

«Зенит» не проявлял интерес к разыгрывающему Нику Калатесу (33 года, 198 см), пишет «Свободный агент».
Ранее сообщалось, что клуб ведет переговоры с греческим игроком, на которого в данный момент претендуют «Фенербахче» и «Панатинаикос».
Кроме того, источник подтвердил высокую вероятность перехода в «Зенит» Томаса Эртеля (33 года, 188 см).
В прошлом сезоне французский плеймейкер набирал в среднем 9,3 очка, 4,4 передачи и 2,3 подбора за «Реал» в Евролиге.
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