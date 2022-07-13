Акилле Полонара перейдет из «Фенербахче» в «Анадолу Эфес»

Тяжелый форвард (30 лет, 203 см) покинет и подпишет двухлетний контракт с действующим двукратным чемпионом Евролиги . Соглашение будет подписано по схеме «1+1», сообщает Eurohoops.

Приход Димитриса Итудиса в «Фенербахче» означал окончание пребывания итальянского игрока в клубе, так как он не входит в планы греческого тренера на следующий сезон.

Контракт Полонары с «Фенербахче» был рассчитан до конца сезона-2022/23. Ожидается, что клуб получит выкуп за игрока.

В минувшем сезоне Евролиги Акилле набирал в среднем 7,7 очка, 4,4 подбора при реализации 31% трехочковых.

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