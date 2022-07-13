Акилле Полонара перейдет из «Фенербахче» в «Анадолу Эфес»

Тяжелый форвард Акилле Полонара (30 лет, 203 см) покинет «Фенербахче» и подпишет двухлетний контракт с действующим двукратным чемпионом Евролиги «Анадолу Эфесом». Соглашение будет подписано по схеме «1+1», сообщает Eurohoops.
Приход Димитриса Итудиса в «Фенербахче» означал окончание пребывания итальянского игрока в клубе, так как он не входит в планы греческого тренера на следующий сезон.
Контракт Полонары с «Фенербахче» был рассчитан до конца сезона-2022/23. Ожидается, что клуб получит выкуп за игрока.
В минувшем сезоне Евролиги Акилле набирал в среднем 7,7 очка, 4,4 подбора при реализации 31% трехочковых.
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