Джейсон Тейтум совершил 100 потерь в плей-офф-2022. Это первый случай в истории НБА

Теги Бостон Леброн Джеймс Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум во время шестого матча финальной серии с «Голден Стэйт» (90:103, 2-4) добрался до отметки 100 потерь в плей-офф-2022.

В четверг Тейтум допустил 5 потерь.

Впервые в истории НБА игрок делает 100 потерь за один плей-офф.

Джейсон стал рекордсменом по числу потерь в одном розыгрыше плей-офф за всю историю НБА во время пятой встречи серии, когда обошел предыдущего лидера Леброна Джеймса.

В сезоне-2017/18 форвард «Кливленда» совершил 94 потери во время плей-офф.  

Эмблема «Бостон Селтикс» – одна из самых узнаваемых в спорте. А откуда взялся этот нелепый и веселый гномик?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные