Клубы НБА просмотрят Чинану Онуаку в Летней лиге

Центровой израильского Чинану Онуаку (25 лет, 208 см) будет просмотрен клубами НБА.

Как сообщает Eurohoops, показательная тренировка с участием баскетболиста состоится 13 июля в Лас-Вегасе, где проходит лига.

Кроме того, Онуаку в ближайшее время получит предложение от греческого , который выступает в .

Центровой был выбран под 37-м пиком на драфте НБА-2016. Он провел за «Рокетс» только шесть матчей за два сезона, выступая в основном в G-лиге.

В прошедшем сезоне Чинану набирал 16,1 очка, 9,6 подбора, 2,8 передачи, 1,7 перехвата и 1,3 блок-шота в среднем за матч в чемпионате Израиля.

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