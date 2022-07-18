Джо Лэйкоб – о Куминге: «Скажите Керру, что его можно использовать»

Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб стал гостем подкаста и Эвана Тернера.

Во время обсуждения потенциала Джонатана Куминги Лэйкоб выразил надежду, что главный тренер будет чаще использовать 7-го номера драфта-2021.

Игудала: Куминга невероятно талантлив. Знаем, что если он сделает все так, как должен...

Лэйкоб: Скажите нашему тренеру, что он может использовать его.

В дебютном сезоне 19-летний Куминга за 17 минут на площадке набирал 9,3 очка и 3,3 подбора в среднем за игру. Он выходил в 70 матчах.

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?