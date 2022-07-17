Джо Лэйкоб: «Мой ориентир – Джерри Басс, у него 16 финалов за 33 года»

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Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб рассказал о долгосрочных целях во главе клуба.

«Вы знаете Джерри Басса. Я ориентируюсь на него. Он был владельцем «Лейкерс» 33 года и 16 раз выходил в финал. 50 процентов – невероятный показатель. Не знаю, сможем ли мы повторить это, но мне чертовски хочется попытаться. Это моя цель», – заявил Лэйкоб.

Предприниматель приобрел «Уорриорз» в 2010 году. С того времени команда шесть раз выходила в финал НБА и четыре раза становилась чемпионом.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы

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