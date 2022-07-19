Небойша Видич назначен главным тренером «Автодора»

Саратовский объявил о назначении Небойши Видича главным тренером.

Помогать 49-летнему сербскому специалисту будет Петар Златанович.

За плечами Видича – 27 лет тренерской карьеры. В сезоне-2013/14 он возглавлял молодежную команду «Локомотива-Кубань», затем помогал Дирку Бауэрманну в «Красном Октябре» (2014/15) и Зорану Лукичу в «Нижнем Новгороде» (2019/20).

Основных успехов в качестве главного тренера Видич добился в клубе «Балкан» (Ботевград), с которым в сезонах-2018/19 и 2021/22 выигрывал чемпионат Болгарии.

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