Джерон Джонсон продолжит карьеру в Турции

Форвард Джерон Джонсон (30 лет, 198 см) с высокой долей вероятности продолжит карьеру в чемпионате Турции.

По информации «Свободного агента», игрок не получил выгодных предложений от клубов лиги ВТБ и нацелился на переход в одну из турецких команд.

Прошедший сезон Джонсон начинал в , но в марте перешел в . Его показатели в плей-офф Лиги ВТБ-2022 составили 7,1 очка, 2,1 подбора и 1,5 передачи в среднем за матч.

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