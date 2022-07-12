Павел Сергеев покидает «Автодор» и может завершить карьеру

Разыгрывающий Павел Сергеев (34 года, 185 см) покидает .

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Экс-игрок УНИКСа и «Зенита» думает о целесообразности продолжения карьеры. Существует вероятность, что Сергеев полностью сосредоточится на своем бизнесе.

В минувшем сезоне Лиги ВТБ Сергеев набирал 8,3 очка и 2,5 передачи в среднем за игру.

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