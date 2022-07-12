Ди Джей Фандерберк перешел в «Промитеас»

Греческий объявил о подписании контракта с центровым Ди Джеем Фандерберком (25 лет, 208 см).

Американский баскетболист начинал сезон-2021/22 в саратовском , за который провел 10 матчей в лиге ВТБ, набирая в среднем 10,2 очка и 2,7 подбора.

В марте этого года Фандерберк перешел в и сыграл 11 матчей в чемпионате Франции.

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