«Финикс» официально продлил контракт с Деандре Эйтоном

«Финикс» сохранил центрового (23 года, 211 см).

Эйтон 1 июля стал ограниченно свободным агентом и через несколько дней получил максимальный 4-летний контракт на 133 миллиона долларов от «Индианы». «Санз» вскоре воспользовались правом и повторили это предложение.

«Санз» при желании смогут обменять Эйтона не раньше 15 января. Кроме того, у Деандре будет право вето на обмен в течение года.

На протяжении долгого времени считалось, что «Финикс» не хочет выписывать Эйтону максималку и может расстаться с игроком.

Выбранный под 1-м номером на драфте-2018 Эйтон провел за «Финикс» первые четыре сезона карьеры в НБА. В регулярном чемпионате сезона-2021/22 показатели 23-летнего центрового составили 17,2 очка, 10,2 подбора и 0,7 блок-шота в среднем за матч.

В плей-офф-2022 Деандре набирал в среднем 17,9 очка, 8,9 подбора и 0,8 блок-шота.

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?

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