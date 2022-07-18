Кендрик Перкинс: «Невозможно построить команду вокруг Донована Митчелла»

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Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что «Юта» не сможет построить команду вокруг Донована Митчелла.

«При всем уважении к Доновану Митчеллу, я считаю его потрясающим игроком, но сможет ли он вывести клуб в финал НБА и выиграть чемпионат? Черта с два!

Задумайтесь, почему «Юте» пришлось разрушить команду и обменять трехкратного лучшего защищающегося игрока года Руди Гобера? Им пришлось сделать это, потому что раз за разом они проводили успешный регулярный чемпионат, а потом терпели неудачу в плей-офф. При том, что у них был один из самых укомплектованных составов в лиге», – сказал Перкинс.

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