«Бруклин» проявлял интерес к Доновану Митчеллу

По словам инсайдера Bleacher Report Джейка Фишера, проявлял интерес к атакующему защитнику «Юты» Доновану Митчеллу.

«Мне известно, что «Бруклин», по крайней мере, интересовался у «Юты», доступен ли . Это произошло после требования Дюрэнта об обмене и обмена в «Миннесоту». Тогда им сказали, что Донован не доступен. Очевидно, что сейчас все изменилось», – заявил Фишер в своем подкасте.

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