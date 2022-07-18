Эдриан Воджнаровски: «Нетс» все еще пытаются найти выгодную сделку по обмену Дюрэнта»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски отметил, что «Бруклин» продолжает активно работать над обменом звездного форварда .

«Нетс» все еще пытаются найти выгодную сделку по обмену Кевина Дюрэнта.

Если бы Кевин Дюрэнт пришел к руководству и сказал, что передумал и хочет остаться в команде, конечно, они оставили бы его. Но раз Кевин Дюрэнт этого не делает, они будут продолжать пытаться его обменять.

Им нужны игроки, которые хотят быть в команде. Им не нужна команда, заполненная игроками, которые недовольны и не хотят быть ее частью», – сказал Воджнаровски.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена