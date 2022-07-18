Эдриан Воджнаровски: «Нетс» все еще пытаются найти выгодную сделку по обмену Дюрэнта»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски отметил, что «Бруклин» продолжает активно работать над обменом звездного форварда Кевина Дюрэнта.
«Нетс» все еще пытаются найти выгодную сделку по обмену Кевина Дюрэнта.
Если бы Кевин Дюрэнт пришел к руководству «Бруклина» и сказал, что передумал и хочет остаться в команде, конечно, они оставили бы его. Но раз Кевин Дюрэнт этого не делает, они будут продолжать пытаться его обменять.
Им нужны игроки, которые хотят быть в команде. Им не нужна команда, заполненная игроками, которые недовольны и не хотят быть ее частью», – сказал Воджнаровски.
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