Эмил Райкович: «Жан-Шарль станет важной частью ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович охарактеризовал сильные стороны новобранца команды Ливио Жан-Шарля.

«У Ливио есть опыт игры в Евролиге за «Олимпиакос» в последние два сезона и за «Виллербан» годом ранее. Он динамичный, атлетичный «большой», который может выступать на позициях пятого и четвертого номеров. Он универсален в атаке, так как может быстро «проваливаться» под щит и забрасывать сверху, и при этом способен попадать открытые броски с трехочковой дистанции.

Ливио – очень хороший обороняющийся игрок, который может держать «больших» в «краске» и защитников на периметре. Думаю, он хорошо впишется в нашу систему и станет еще одной важной частью нашей команды», – заявил Райкович.