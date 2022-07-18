Тэйлен Хортон-Такер набрал 14 очков в матче Drew League

Свингмен в воскресенье принял участие в матче полулюбительской лиги Drew League.

Несмотря на то, что его команда «Hometown Favorites» выиграла матч (81:67), Хортон-Такер не показал результат, который ожидали от игрока . 21-летний защитник набрал 14 очков (38 процентов с игры), сделал 6 подборов и 2 перехвата.

Днем ранее одноклубник Хортон-Такера 37-летний также сыграл в Drew League, набрав 42 очка и 16 подборов.

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