Тэйлен Хортон-Такер «Научился играть со звездами, но с мячом в руках чувствовал себя лучше»

Атакующий защитник «Лейкерс» считает, что ему стоит больше времени проводить с мячом.

«Чувствую, что учился чему-то в каждой ситуации, в которой был. Вам нужен опыт игры как с мячом, так и без мяча. Очевидно, что я чувствовал себя лучше с мячом в руках. И я считаю, что у меня это получалось. Но играть вместе со звездами – еще одна важная вещь, которой они хотели меня научить.

Во время некоторых отрезков мне приходилось брать на себя намного больше. выбыл из состава, других парней тоже не было в конце сезона. Приятно было просто иметь возможность держать мяч в руках и показывать свою лучшую игру», – сказал Хортон-Такер.

В нынешнем сезоне 21-летний защитник набирал в среднем 10 очков, 3,2 подбора и 2,7 передачи за 25,2 минуты на площадке.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века