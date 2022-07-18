«Зенит» заявил команду в Суперлигу, добавил по команде в Молодежную лигу ВТБ и ДЮБЛ

«Зенит» заявил сразу несколько команд во всероссийские соревнования разного уровня.

Теперь фарм-состав клуба, «Зенит»-2, будет выступать в Суперлиге-1. В этом чемпионате в следующем году выступят 16 клубов, среди которых есть новички. Помимо сине-бело-голубых, это бывшие участники Суперлиги-2 «Русичи» и «Тамбов».

Для «Зенита» это будет уже не первый опыт выступления в Суперлиге. Клуб уже был представлен во втором по силе российском чемпионате на протяжении двух сезонов – 2017/18 и 2018/19. В сезоне-2019/20 команда перешла в Суперлигу-2, а затем случилась пандемия, и на протяжении двух последних сезонов фарм-состава не было.

В Единой молодежной лиге ВТБ санкт-петербургский клуб был представлен одной «молодежкой» – «Зенит-М».

Теперь «Зенит» работает над тем, чтобы заявить в турнир еще одну команду. Сейчас готовятся все необходимые документы, чтобы сине-бело-голубые были представлены в этом соревновании двумя составами – «Зенит-М» и «Зенит-ЦОП».

В первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги, где сине-бело-голубые также оказались лучшими по итогам прошлого сезона, добавится еще один состав – «Зенит-Центральная».

Таким образом, в ДЮБЛ будут участвовать четыре состава из структуры клуба: действующие чемпионы из «Зенит-УОР №1», а также «Зенит-Купчинский Олимп», «Зенит-Адмиралтейская» и «Зенит-Центральная».

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